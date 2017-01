5 tipov, ako odmeniť deti za vysvedčenie



Bratislava, 30. januára 2017 – Školákov čaká tento týždeň polročné vysvedčenie. Väčšina slovenských rodičov plánuje svoje deti za ich snaženie odmeniť. Podľa ankety VÚB už mnohí majú odmenu aj premyslenú, nechajte sa inšpirovať. Odmena za vysvedčenie môže mať rôzne podoby, jej veľkosť závisí nielen od študijných výsledkov školákov, ale aj od finančných možností rodiny. Ako vyplynulo z ankety VÚB, finančné dary dostáva vyše 70% detí. "Kým mnohí rodičia volia aj nefinančnú odmenu, starí rodičia dávajú deťom za vysvedčenie najčastejšie peniaze. Ak sa rodičia rozhodnú pre peniaze, väčšinou aj s vysvetlením, že časť z nich by si dieťa malo odložiť bokom a sporiť si na vec, po ktorej túži," vysvetľuje Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky. Pokiaľ ide o nefinančné odmeny, toto je pätica najpopulárnejších:



1.Pizza, pasta, cukráreň .



Najviac slovenských rodičov (40%) venuje svojim školákom večeru v reštaurácii, alebo návštevu cukrárne. Takmer polovica detí sa po vysvedčení môže tešiť na výnimočný čas strávený s rodinou a dobroty, ktoré pre ne nie sú každodenné. Je to príležitosť spoločne prebrať zážitky a rodinné plány.



2.Knižka či hračka?



Hlavne menšie deti vždy poteší hračka alebo knižka, ktorú majú vyhliadnutú. Tento darček za vysvedčenie volí 18 % slovenských rodičov. Je dobré vopred určiť cenovú hranicu, aby sme predišli nedorozumeniam v predajni.



3.Odmenou je zážitok



Dobrým darčekom aj netradičný deň s rodičmi. Mnohí rodičia preto odmeňujú svojich študentov výletom (9%) alebo návštevou kina (12%).



4.Každý pozná to svoje



Rodičia zvyčajne vedia, po čom ich dieťa túži, aj keď to môže byť niečo úplne iné, ako chcú jeho spolužiaci. Vhodným darčekom za dobré známky bývajú športové potreby, elektronika, pomôcky súvisiace s hobby daného žiaka, alebo jednoducho oblečenie, ktoré "musí mať". Takýmto výberom sa riadi 15 % rodičov.



5.Babka k babke...



Až 70 % slovenských detí od 6 do 18 rokov dostane peniaze za vysvedčenie od starých rodičov. Podľa psychológov je užitočné s deťmi o použití financií diskutovať. Robí to tak 63% z opýtaných rodičov, ktorí vedia, na aký účel si ich školák sporí. Viac ako tretina potom časť detských úspor ukladá do banky. "Ideálnym produktom na dlhodobé sporenie pre deti je Detská vkladná knižka, na ktorú môžete kedykoľvek prikladať a v prípade potreby aj vybrať nasporené peniaze. Jej výhodou je lepšie úročenie ako na iných produktoch a možnosť získať dodatkový úrok, ak sporíte pravidelne. Užitočné je aj bezplatné úrazové poistenie," hovorí Patrik Loarte, produktový manažér VÚB.



Staršie deti a študenti si už šetria sami



Školáci často dostávajú finančné odmeny alebo vreckové aj pri iných príležitostiach, ako je vysvedčenie. Dieťa by si malo dokázať z týchto financií odložiť aspoň 10% bokom ako rezervu alebo sporenie. Podľa psychológov je dobré, keď dieťa po niečom túži a samé si na túto vec sporí. Pokiaľ ide o drahšiu vec, rodič ju môže spolufinancovať. Študenti starší ako 15 rokov mávajú celkom konkrétne predstavy, na čo si chcú počas roka sporiť. Podľa prieskumu VÚB to býva najčastejšie cestovanie, auto, vlastné bývanie alebo všeobecne rezerva. Banky ponúkajú pre študentov špeciálne účty s výhodami. "Stredoškolák má pri VÚB účte pre študentov možnosť zriadiť si výhodný Sporiaci účet. Našetrené financie má k dispozícii kedykoľvek a bez poplatkov. Zároveň si môže Sporiaci účet zriadiť pohodlne z domova prostredníctvom z Internet bankingu," vysvetľuje Barbora Štubňová, vedúca oddelenia Depozitá, investície a bankopoistenie VÚB.



Sporenie nielen na vysvedčenie



Viac ako 67% slovenských rodičov však sporí pre svoje deti dlhodobo a pravidelne s cieľom zabezpečiť im štart do života Na takéto sporenie je vhodné využiť bankové produkty s vyšším úročením. VÚB banka ponúka Kombiprodukt s výhodným úročením až 2,00% p.a. na termínovanom vklade s viazanosťou 12 mesiacov. "Je to mix investície do termínovaného vkladu (1/3) a do vybraných podielových fondov (2/3).Výhodou Kombiproduktu je možnosť diverzifikácie nasporených finančných prostriedkov," hovorí Patrik Loarte, produktový manažér VÚB..



VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Je aktuálnou držiteľkou ocenenia Najlepšia banka na Slovensku od magazínov Global Finance a EMEA Finance ako aj ocenenia Banka s najlepšími službami privátneho bankovníctva na Slovensku od magazínu Euromoney. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 195 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.