5 prírodných zdrojov, ktoré chránia vaše oblečenie pred vyblednutím

Všetci by sme chceli mať oblečenie krásne, ako keď sme si ho prvýkrát obliekli.

Je však dobre známe, že snehobiele kúsky po čase zvyknú zožltnúť alebo chytia šedý nádych. Výrazné farebné, či čierne oblečenie tiež niekedy nevyzerá pôvabne vyblednuté. Aby bolo vaše oblečenie aj naďalej krásne a žiarivé, vyskúšajte týchto 5 prírodných zdrojov.

Tie vám s tým pomôžu. Najlepšie na tom je, že všetky sú veľmi ľahko dostupné a máte ich doma dennodenne.

1.Korenie

Okrem tradičných pracích prostriedkov pridajte do prania lyžičku mletého korenia priamo do pracieho bubna. Okrem toho by ste mali teraz prať pri najnižšej teplote. Korenie pôsobí ako „brúska“, ktorá odstraňuje trením zvyšky mydla z ľanových vláken. Tie totiž spôsobujú, že farba časom bledne.

2.Soľ

Pridajte asi 90 gramov soli do prania. Má podobný účinok ako spomínané korenie.

3.Ocot

Ocot pomáha odstrániť škodlivé zvyšky mydla z oblečenia. Tiež pôsobí ako zmäkčovadlo. Šálku octu pridajte do pracieho cyklu. Nebojte sa, štipľavý zápach zmizne počas prania.

4.Citrón

Namiesto octu môžete tiež pridať trochu citrónovej esencie alebo šťavy. Aj dlho vyblednuté oblečenie máte šancu ešte zachrániť.

5.Káva

Je tu tiež možnosť využiť kávu alebo čierny čaj ako prírodné farbivo. Dve šálky uvarenej kávy pridajte priamo do bubna práčky, nie do zásobníku. Uistite sa však, že máte v práčke len čierne oblečenie, pretože táto metóda nie je vhodná pre farebnú bielizeň.

