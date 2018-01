5 bodový test, ktorý vám napovie, či nerobíte vo výchove dieťaťa chyby

BRATISLAVA 24. januára 2018 (WBN/PR) - Stať sa ideálnym rodičom nie je jednoduché a niektorý z vás sa na všetky okolnosti, ktoré so sebou výchova prináša nestihnú ani pripraviť a dieťa je už na ceste. Môžeme vás ale upokojiť, nie je to nič, čo by ešte nikto nezvládol, vždy je to o voľbe, ktorá pred vami stojí a správnych rozhodnutiach.

Ak by vám to predsa len robilo problém a nevedeli ste k adekvátnemu veku dieťaťa , môžete si prečítať týchto 5 bodov, ktoré vám napovedia, či dokážete zvládať život s dieťaťom, ktoré bude postupom času svoje nároky len a len zvyšovať.

1. Predispozícia základných mravných hodnôt

Na začiatok si musíte uvedomiť, že dieťa sa od malička prispôsobuje a učí od vás. Teda všetko, čo od neho očakávate, ho samozrejme musíte aj naučiť. Nestačí však rozdávať len príkazy a povolenia. Ide o príklad, ktorý musíte svojim deťom dávať, a to už od ich prvého dňa, ktorým vám spríjemňuje váš život.

2. Nespochybniteľná autorita rodičov

Aj to je jedna z vecí, ktoré musíte deťom dávať najavo. Vieme, že svoje drobné ratolesti nadovšetko milujete, ale každá výchova v správneho človeka si vyžaduje určité hranice. Musíte si ich stanoviť a tiež aj dodržiavať. Oceníte to najmä v dospievajúcom veku detí, kde sa budete musieť prispôsobovať ich neustále sa meniacim náladám. Tie to v dospelosti veľmi dobre ocenia napríklad aj pri náročnom písaní rigoróznej práce. Nikdy neviete, akým smerom sa budú uberať.

3. Dokonalé pozorovacie schopnosti

Ďalšia z významných a nemenej dôležitých vlastností rodičov. V tomto prípade ide niekedy o schopnosť predpovedať konanie vášho dieťaťa, ktoré si s pribúdajúcim vekom na ňom všímate. Aj tu si musíte uvedomiť, že každé dieťa po svojich rodičoch dedí určité percento povahy a charakteru.

Snažte sa preto nielen počúvať, ale aj sledovať ich reakcie. Niekedy je to postoj, gestá a výrazy tváre, ktoré hovoria o ich aktuálnom duševnom rozpoložení lepšie ako bežný verbálny prejav. Ideálnym spôsobom, ako sa tomu naučiť, sú spoločne trávené chvíle napríklad na najbližšej letnej dovolenke v Chorvátsku.

4. Zachovanie zmyslu pre humor

Zmysel pre humor je životne dôležitý v akejkoľvek situácii a inak tomu nebude ani pri výchove vášho potomka. Pripravte sa na situácie, ktoré vás môžu prekvapiť a vy ich budete musieť zvládnuť. Napríklad, keď príde na rad otázka sexuality. Vo veku dospelosti si všetky informácie dokáže a môže človek nájsť v dobrom sexshope, ale oveľa lepšie je, ak viete deťom tieto situácie vtipne a vopred vysvetliť vy.

5. Pripravenosť na odpútanie



To je pre rodiča asi jedna z najťažších životných chvíľ, keď sa dieťa rozhodne osamostatniť a opustiť domov, pretože zmysel svojho nového života našlo v harmonickom vzťahu milujúcej osoby.



Ak sa navyše rozhodne kvôli svojmu úspechu a kariére aj pre nové založenie spoločnosti, mali by ste ho vedieť podporiť. Ak ste počas vyrastania vkladali doň všetky dôležité aspekty výchovy, môžete sa spoľahnúť, že jeho samostatné rozhodnutia budú bez vedľajších a negatívnych následkov.



Ešte jedna dôležitá vec na záver. Uvedomte si, že aj keď je vaše dieťa malé, vníma svoje okolie a všetko, čo ho ovplyvňuje. V dospelosti to potom môže oceniť, alebo vás za to naopak aj odsudzovať. Tak na to pri jeho výchove myslite.

