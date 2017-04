4.4. MEDZINÁRODNÝ DEŇ MRKVY



Bratislava 3.4.2017 ( WBN/PR ) Oranžový super hrdina:



Mrkva chráni pred rakovinou a infarktom, navyše odďaľuje starnutie. Mrkva zrak nezlepší. Hoci nám v detstve vtĺkali do hláv podobné povery, okuliare nám ani po konzumácii litra mrkvovej šťavy denne nezmiznú. Aby sme však najznámejšej oranžovej zelenine nekrivdili, nášmu telu mrkva v mnohých smeroch celkom prospieva. Podľa niektorých prieskumov napomáha obsahom živín znižovaniu rizika rakoviny pľúc, prsníka a čriev aj cievnej mozgovej príhody. Výpočet blahodarných účinkov nenápadného koreňového hrdinu tým ale nekončí. Mrkva zlepšuje aj kvalitu pleti, chráni zuby a ďasná, slúži ako prevencia infekcií a dokonca spomaľuje starnutie buniek. Právom jej tak prináleží pozornosť a oslava aspoň raz ročne, na Deň mrkvy, ktorý svet oslavuje každoročne 4. apríla. .



. Podoba mrkvy, ako ju poznáme dnes, vznikla v 17. storočí v Holandsku, kde pestovaním zmenila svoju farbu z pôvodnej čiernej na typickú oranžovú. Mrkva však pochádza z oblasti Afganistanu, Iránu a Pakistanu, kde dodnes nájdeme jej divokých príbuzných.



Na prelome prvého a druhého tisícročia sa rozšírila až do Stredomoria a do západnej Európy sa dostala až o dve storočia neskôr.



. Postupom času vznikol tiež obľúbený populárny mýtus, že mrkva pomáha zlepšovať zrak. „Veľa ľudí sa mylne domnieva, že keď bude jesť dostatok mrkvových pokrmov, okuliare potrebovať nebude. S dioptrickými chybami oka však konzumácia mrkvy vôbec nesúvisí. Mrkva je bohatá na vitamín A (podobne ako mlieko, syr, vajíčka), ktorý vyživuje sietnicu. Nepriamo tak pomáha kvalitnému vnímaniu zrakového vnemu na sietnici,“ vysvetľuje očná lekárka Očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Miriam Záhorcová.



„Vitamín A je dôležitý pre rodopsín, očný pigment obsiahnutý v tyčinkách. Zaisťuje správne vnímanie svetla a je základom videnia v tme. Podobnú službu nám robia aj ďalšie zrakové farbivá (flavonoidy, zeakxantín a luteín nachádzajúce sa v zelenej listovej zelenine a v kukurici). Tiež nenasýtené Omega 3 mastné kyseliny v rybom oleji,“ dodáva primár Očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Radovan Piovarči.



. Podľa všeobecnej lekárky a internistky MUDr. Etely Janekovej tiež pomáha črevám vyplavovať z tela toxíny. Vláknina obsiahnutá v mrkve zase prečisťuje črevá a urýchľuje ich pohyb.



„Ľudia si konkrétnu zeleninu často spájajú s jedným typom vitamínu. Neuvedomujú si, že príroda vždy ponúka vyvážený kokteil mikro výživy. Mrkva nie je tom horšie. Obsahuje vápnik, draslík, vitamín B, C a ďalšie. Vápnik pomáha zabraňovať zužovaniu ciev. Draslík podporuje pravidelný srdcový tep. Vitamín B zlepšuje metabolizmus, vitamín C chráni bunky pred nežiaducimi účinkami voľných radikálov a posilňuje cievne steny,” popisuje odborníčka.







Vysoký obsah beta-karoténu, významného antioxidantu, pomáha regenerovať poškodené bunky a napomáha spomaľovaniu starnutia. Navyše chráni pokožku pred poškodením slnečnými lúčmi. Jeho nedostatok prispieva k vysušovaniu pokožky, vlasov a nechtov. Mrkva tiež funguje ako prevencia najrôznejších infekcií .



Verejnosti nie sú veľmi známe účinky falkarinolu, pesticídu, ktorý si mrkva vytvára na ochranu korienkov pred pliesňami. Pomáha znižovať riziko rakoviny pľúc, prsníkov a čriev. Naznačila to štúdia vedcov z univerzity v britskom Newcastli, ktorí skúmali účinky surovej mrkvy na hlodavcoch. Štúdie Harvardovej univerzity ukazujú, že ľudia konzumujúci päť a viac kúskov mrkvy denne majú menšie riziko zasiahnutia cievnou mozgovou príhodou než tí, ktorí mrkvu takmer vôbec nejedia. Vedci z Harvardu tiež zistili, že mladšie ženy, ktoré denne konzumujú dve a viac porcií ovocia a zeleniny bohaté na karotenoidy (pomaranče, brokolicu, mrkvu, rímsky šalát a špenát), majú o 18 % nižšie riziko výskytu rakoviny prsníka než ženy, ktoré konzumujú menej než 4 porcie týždenne.



Výnimočnosť mrkvy preukazujú výsledky štúdie, podľa ktorej sú karotenoidy spájané s nižším rizikom výskytu srdcových ochorení. Okrem beta - karotenu obsahujú tiež alfa - karotén a luteín. Pravidelná konzumácia mrkvy navyše znižuje hladinu cholesterolu.



Vedeli ste, že…



…králiky síce mrkvu milujú, ale nemali by jej jesť príliš veľa? Jedna mrkva predstavuje pre nich rovnaké množstvo, ako keď človek skonzumuje dvadsiatku. Väčším potom im môžeme navodiť tráviace ťažkosti či dokonca cukrovku.



…hneď po zemiakoch je mrkva najobľúbenejšou zeleninou? Mrkvy existuje viac než sto druhov v mnohých farbách, od oranžovej po fialovú, bielu, žltú po červenú.