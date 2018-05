4 rady, ako nezaspať za volantom

Začína čas dovoleniek, kedy mnohí z nás sadajú za volant na dlhšie cesty. A často v snahe vyhnúť sa kolonám vozidiel či horúčavám volíme radšej nočné cestovanie.

To však prináša so sebou isté riziká, medzi ktoré bezpochyby patrí nebezpečný mikrospánok.

Britský inštruktor šoférov Rolls-Roycu Andi McCann radí niekoľko trikov, ktoré vám môžu pomôcť.

Pozor na polohu, v akej sedíte za volantom



Pozícia, v akej sedíte za volantom, je veľmi dôležitá. Ak napríklad sedíte vzpriamene, zbytočne zaťažujete chrbticu a svaly okolo nej. Radšej si zvolte pohodlnejšiu polohu, ktorá má dobrý sklon. Pokojne sa oprite a lakte položte v pohodlnom uhle na bočné operadlá, ak ich máte. Dôležité je, aby ste sedeli naozaj uvoľnene a nemali ste potrebu naťahovať sa za volantom. Nastavte si tiež opierku hlavy.

Využite pomocníkov



Veľmi účinnou pomocou je, ak máte auto vybavené asistenciou jazdy v pruhoch, adaptívnym tempomatom či systémom, ktorý stráži priestor pred vozidlom a dokáže vás upozorniť na prekážky alebo núdzové zabrzdenie. Prvé dve možnosti ušetria vašu pozornosť a robia jazdu o niečo pohodlnejšiu. Tú tretiu oceníte najmä po dlhom dni strávenom pred obrazovkou počítača. Pozor však, na tieto vymoženosti sa rýchlo privykne.

I poloha nôh rozhoduje



„Veľkú úlohu hrá aj to, ako ďaleko sedíte od pedálov,“ vysvetľuje McCann. Brzdu i plyn by ste mali ovládať len spodnou časťou nohy. Ide o to zapojiť do šliapania pedálov len svaly lýtka, členku a chodidla, teda malej skupiny svalov, a nehýbať pri pridávaní plynu alebo brzdení tiež stehennými svalmi. Tie sú totiž veľké, spotrebujú omnoho viac energie a telo sa tak skôr unaví.

Pomôžte si dopingom, ale nepreháňajte



Existuje niekoľko trikov, ktoré vám môžu dodať energiu. Na krátky čas vás preberie mentolová žuvačka, čerstvý studený vzduch, hlasná energická hudba či dvadsať minútový power nap. Taktiež kofeín, taurín, L-karnitin v energických nápojoch alebo iné prírodné povzbudzováky vám môžu pomôcť, ale nespoliehajte sa iba na ne. Pretože dať si Red Bull na únavu je ako ignorovať svietiacu kontrolku nízkeho stavu benzínu.

