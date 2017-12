4 jednoduché spôsoby, ako zastaviť negatívne myslenie skôr, než nás ovládne

Keď vás naozaj niečo obťažuje, je ťažké sa toho zbaviť. Hádka s priateľom, zlá známka na skúške, nevhodný komentár, ktorý o vás povedal kolega, atď.

Negatívne skúsenosti nás často obťažujú. Opakujeme si situáciu znovu a znovu v našej mysli a snažíme sa nájsť iný výsledok.

To často vedie k pocitom porážky, hnevu, sebaobrany a ľútosti.

Je až príliš jednoduché naladiť sa na negatívne myslenie. Negatívne myšlienky môžu ovládnuť váš život, odstrániť váš pokoj a zničiť vaše šance na šťastie. Je dôležité, aby ste prerušili tento cyklus. Tu sú štyri jednoduché spôsoby, ako zastaviť negatívne myslenie skôr, ako nás ovládne.

1. Udržujte pozitívnych ľudí okolo seba

Je pravda, čo sa hovorí – sme tým, s kým sa stretávame a rozprávame. Ak je váš sociálny kruh plný ľudí, ktorí sú negatívni, nikdy nezastavíte cyklus vlastných negatívnych myšlienok. Udržujte si pri sebe pozitívnu spoločnosť. Kruh priateľov, ktorí vás môžu povzbudiť, keď sa cítite na dne a pomôžu vám odstrániť vaše negatívne myšlienky.

2. Relaxujte s pohárom čaju

Ohrejte sa šálkou čaju. Môže vám to pomôcť zbaviť sa negatívnych emócií. V štúdii z roku 2012 na Yale výskumníci zistili, že ľudia si pripomenuli menej negatívnych pocitov z minulosti, keď držali niečo teplé. Môže to znieť zvláštne, ale teplá šálka čaju je schopná poskytnúť aj emocionálne teplo.

3. „Vyhoďte ich von“

Môže to znieť staromódne, ale skúste to. Jednoducho si zoberte papier a pero a zapíšte si všetko, čo vás obťažuje. Dajte to všetko von z hlavy a napíšte to na papier. Akonáhle je to všetko napísané, roztrhajte papier a vyhoďte ho do koša. To môže byť terapeutický spôsob, ako vyriešiť svoje negatívne myšlienky.

4. Prehodnoťte váš pohľad

Keď cítite negatívne myšlienky, snažte sa prehodnotiť svoj pohľad. Ak stojíte v zápche, využite tento čas na zavolanie priateľom alebo členom rodiny. Ak búrka zničila vaše plány, je to skvelý čas na čítanie knihy, na ktorú ste sa už dlho chystali. Zmena pohľadu vám môže pomôcť vidieť pozitíva aj v situácii, ktorá sa zdá byť negatívna.