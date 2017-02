3 tipy pre zdravé oči škôlkarov



Mobily, počítače a tablety ovládajú dnešní predškoláci s takou samozrejmosťou, že im môžeme neraz aj my dospelí závidieť. Daň za technickú zbehlosť sa však podpisuje na zraku. Oči sa takmer bez žmurknutia sústreďujú dlhý čas na jedno miesto a z nemennej vzdialenosti. Lenivejú. No hoci detskí oftalmológovia upozorňujú, že vysedávanie pred elektronickými displejmi ochabuje očné svalstvo, netreba sa pozerať na elektroniku ako na problém. Stačí si ustriehnuť mieru a motivovať dieťa, aby s rovnakou chuťou, s akou sa vrhá do virtuálnych hier, vyhľadávalo aj hry na ihrisku. Čas strávený vonku je pre oči vítaný strečing. Unavené od monotónneho pozerania do displejov konečne majú príležitosť trénovať ostrenie na vzdialenejšie predmety a navyše, priehrštie nových podnetov, ktoré takto dieťa vstrebá, nenahradí žiadna aplikácia v smartfóne. Prospešné je podľa lekárov tiež prirodzené denné svetlo. Každou hodinou strávenou vonku na slnku klesá percento risku krátkozrakosti.



Každý rodič má svoje osvedčené tipy a triky, ako dieťa nadchnúť pre jedenie zdravých jedál. A nemusí veru ostať len pri kreatívnom aranžovaní zeleniny na tanieri. Čo tak začať ešte pred samotným nákupom? Pojmite výlet do predajne s potravinami v štýle dobrodružnej výpravy za pokladmi pre zdravý zrak. Namiesto spisovania obligátneho nákupného zoznamu vyzvite dieťa, aby nakreslilo košík a v ňom to, čo očiam "chutí". Na nápadoch môžete pracovať spoločne a dozrieť, aby na obrázku nechýbali pomaranče, orechy, mrkva, špenát, strukoviny či brokolica. Prenechajte potom nákup v réžii vášho malého maliara, podnietite v ňom pocit zodpovednosti a radosť z objavovania. .



Vďaka projektu Zdravé oči už v škôlke, realizovanému pod záštitou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, s podporou spoločnosti BILLA a občianskeho združenia BILLA ľuďom, bude môcť v tomto v roku až 10 000 detí prejsť bezplatným preventívnym meraním zraku priamo vo svojej škôlke, čo nie je maličkosť! Práve predškolský vek je citlivé obdobie, kedy by mal rodič spozornieť a všímať si akékoľvek zmeny, týkajúce sa zraku dieťaťa – napríklad nadmerné žmúrenie či časté žmolenie očiek. Včasne podchytená zraková porucha, ideálne ešte pred nástupom do školy, totiž významne zvyšuje šancu úspešnej liečby. Nemôžete ale stáť nad dieťaťom celý deň ani sa spoliehať, že vám samo naznačí ťažkosti s videním. Riešenie vo forme diagnostiky detí priamo vo škôlke, v pohodlí a bez stresu, vzišlo zo spoločného úsilia ÚNSS, Billy a občianskeho združenia BILLA ľuďom. S autorefraktometrom, bezdotykovým moderným prístrojom, je možné s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Merania, ktoré majú ďaleko od návštevy lekára a skôr prebiehajú formou hry, absolvovali už aj deti v škôlke známej moderátorky Anety Pariškovej. Ambasádorka projektu Zdravé oči už v škôlke je sama trojnásobná mamička a dobre pozná,



koľko starostí si vyžaduje liečba detských zrakových porúch. S o to väčším osobným nasadením sa angažuje v šírení osvety ich prevencie.



