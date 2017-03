3 dôvody, prečo navštíviť maďarské kúpele

Bratislava, 30.marca 2017 ( WBN/PR ) – Vedeli ste o tom, že Maďarsko je krajina s najvyšším počtom kúpeľov v Európe? Základy kúpeľníctva tu položili už starí Rimania, ďalej ho v stredoveku rozvíjali Turci. Zistili totiž, že vyvierajúce pramene majú okrem iného aj liečivé účinky na naše zdravie. V súčasnosti sa môže Maďarsko pýšiť viac ako 500 minerálnymi prameňmi, ktorých takmer polovica sa nachádza v Budapešti. Medzi najobľúbenejšie patria aj termálne kúpele Eger alebo jaskynné kúpele Miskoltapolca. Kedykoľvek sa do týchto očarujúcich kúpeľov vyberiete, čaká tam na vás mnoho cestovateľských prekvapení.1.Vyliečite si telo a zrelaxujete .Oázou oddychu nielen v lete, ale aj počas celého roka sú termálne kúpele Eger. Liečivé pramene priaznivo pôsobia na chrbticu, kĺby a nervovú sústavu. Okrem liečebných procedúr tu môžete zájsť do sauny, zaplávať si v bazénoch a vyskúšať tzv. hamam – klasický turecký parný kúpeľ a masáž. Nájdete tu aj originálny Turecký bazén, v ktorom je 6 termálnych bazénov, pričom v každom je iná teplota vody. Na svoje si prídu aj deti, na ktoré čaká vodný hrad, šmýkačky, vodopád, ktorý musí vyskúšať snáď každý?Ďalším zaujímavým cestovateľským tipom sú aj jaskynné kúpele Miskoltapolca. Zažijete tu kúpanie v bazéne obklopenom prírodnou jaskyňou. Viacerí tvrdia, že liečivý účinok týchto kúpeľov spočíva najmä v liečivej klíme, ale aj v teplej krasovej vode.2.Objavíte históriuKúpele, krásna príroda a pohostinní ľudia. To všetko je v dokonalej symbióze so zachovanými pamiatkami Egeru alebo mesta Miškolc. Hovorí sa, že Eger má najkrajšie barokové centrum v celom Maďarsku. Medzi pamiatky, ktoré sa oplatí vidieť , patrí aj Egerský hrad z 13. storočia. Okrem krásneho výhľadu na mesto, tu nájdete aj biskupský palác v gotickom štýle. Súčasťou tohto palácu je galéria, v ktorej môžete zas obdivovať obrazy talianskych a holandských majstrov zo 16. a 17. storočia a taktiež diela maďarských a rakúskych maliarov 18. a 19. storočia. Pri návšteve mesta Eger, určite nevynechajte Egerskú baziliku. Je dielom známeho Józsefa Hildu, ktorý postavil katedrálu v Ostrihome.Ak pôjdete do jaskynných kúpeľov Miskoltapolca, nenechajte si ujsť ani pamiatky tretieho najväčšieho mesta v Maďarsku. Miskolc je zaujímavý aj svojím stredovekým hradom, ktorý bol jedným z najdôležitejších sídel rodu Anjou v Uhorsku. Lákadlom pre turistov je tiež Sečéniho ulica, ktorá funguje aj ako hlavná nákupná trieda.3. Ochutnáte tie najlepšie maďarské vínaMaďarsko bolo vždy preslávené svojimi kvalitnými vínami. V oblasti Eger sa dorábajú elegantné červené vína, najmä rôzny sorty Bikavér. Najlepšie odrody „býčej krvi“ nájdete pod etiketou Bikavér Superior. Egerské vína nemajú síce plnosť typickú pre južné červené odrody, vyznačujú sa však eleganciou a prirovnávajú ich k burgundským. Ak sa počas prechádzky týmto mestom zatúlate do Údolia krásnych žien, máte možnosť spoznávať tieto vína. Nachádza sa tam množstvo vínnych pivníc, v ktorých si vychutnáte špeciality tunajšej kuchyne a chytľavé tóny ľudovej hudby.Hovorí sa, že svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stranu. Inšpirujte sa preto ponukou CK Daka. Objavíte v nej aj dvojdňový wellness pobyt, vďaka ktorému zažijete pravé čaro maďarských kúpeľov. Viac na www.cestovnakancelariadaka.sk