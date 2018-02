11 zvykov, ktoré sú pre vás nezdravé a možno o tom ani neviete

Veci, ktoré sme zvyknutí robiť, si často ani neuvedomujeme. Je však možné, že niektoré z tých návykov pre nás nie sú dobré a niektoré sú dokonca škodlivé…

1. Sedenie s preloženou nohou

Viaceré štúdie ukázali, že sedenie s preloženými či prekríženými nohami nie je pre naše zdravie priaznivé. Môže spôsobiť vysoký krvný tlak, poškodenie nervov a kŕčové žily.

2. Kŕmenie vtákov

Kŕmenie holubov je pre mnohých ľudí akýmsi zvykom. Pravdou však je, že to môže byť dosť nebezpečné, keďže je tu až 50-percentná možnosť, že tieto mestské vtáky prenášajú nejakú nepríjemné chorobu. Preto by ste si mali rozmyslieť, či ich budete kŕmiť. Môžu byť nakazené napríklad salmonelózou, tuberkulózou, listériou či toxoplazmózou. A to ani zďaleka nie je všetko…

3. Nosenie nekvalitných slnečných okuliarov

Možno aj vy ste si v snahe ušetriť kúpili nejaké lacné slnečné okuliare. Je však veľmi pravdepodobné, že tieto lacné kúsky nemajú UV ochranu a ich nosenie vás pred slnečnými lúčmi neuchráni.

4. Pitie priveľkého množstva vody

Áno, čítate správne. Pitie vody nie je vždy prospešné nášmu zdraviu, konkrétne vtedy, ak jej pijeme priveľa. Potreba vody je totiž pre telo každého z nás individuálna. Ak ste v pohybe a športujete, je prirodzené, že potrebujete piť viac. Ak však trpíte ochorením obličiek alebo karidovaskulárneho systému, nemali by ste to s pitím preháňať.

5. Liečba teplom

Prikladanie horúcich obkladov na bolestivé miesta je jedným z obľúbených spôsobov na zbavenie sa bolesti. Existuje však veľa prípadov, pri ktorých nám teplo vôbec nepomôže, práve naopak. Pri zápaloch a zraneniach vám teplo môže viac uškodiť ako pomôcť.

6. Príprava pukancov v mikrovlnke

Nejde o to, akým spôsobom si popcorn pripravíte, ale o to, čo obsahuje kukurica určená na domáce použitie. Nebezpečenstvom môže byť látka s názvom diacetyl, čo je vlastne syntetický olej s ochucovadlom. Vdýchnutie tejto látky, ktorá sa po zahriatí odparuje, je škodlivé pre naše pľúca. Ak sa chcete tejto látke vyhnúť, počkajte s konzumáciou popcornu kým vychladne.

7. Jedenie na vašom pracovnom stole

Ak pracujete v kancelárii, je možné, že si desiatu či dokonca obed vychutnávate priamo pri počítači sediac za svojim pracovným stolom. Nezabúdajte však na to, že váš pracovný stôl a klávesnica sú plné baktérií. Myslite tiež na to, že obed je príležitosťou, ako sa prejsť, oddýchnuť si od pozerania do monitora a oddýchnutie si od práce.

8. Nosenie šľapiek v meste

Mnohí z nás si nevieme predstaviť vhodnejšiu letnú obuv ako šľapky či sandále. Vedeli ste však, že chodenie v takejto obuvi po meste nám môže škodiť? Naše nohy sa totiž v otvorenej topánke môžu ľahko zraniť a špina a baktérie z ulice sa jednoducho dostanú do rany. A to môže spôsobiť nepríjemnosti.

9. Pitie odtučneného mlieka

Možno sa vám zdá, že mlieko s tukom a odtučnené mlieko, sú rovnaké. Pravdu však je, že keď sa z mlieka odstránia tuky, odstránia sa s nimi aj minerály a vitamíny a tie sú potom nahradené syntetickými substanciami, ktoré pre nás nie sú práve najzdravšie.

10. Nesprávne sedenie

Ak máte sedavé zamestnanie, mali by ste dodržiavať niekoľko zásad pre správne sedenie. Povedzme si však pravdu, kto z nás sa sleduje, či sedí tak, ako by mal?

11. Spánok na bruchu alebo naboku

Každý z nás má nejakú polohu, v ktorej sa mu najlepšie zaspáva. Ak zaspávate v polohe plodu, môžete si privodiť problémy s pľúcami či bolesti chrbtice. Spánok na bruchu je však nebezpečnejší, pretože vytvárame tlak na vnútorné orgány a môžeme si spôsobiť ťažkosti so srdcom. Ideálne je spať na chrbte, avšak len v prípade, že netrpíte spánkovým apnoe.

