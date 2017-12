10 NAJ: Zaujímavosti o nožoch, ktoré prekvapia aj šéfkuchára

BRATISLAVA 28. decembra 2017 (WBN/PR) – Bez kvalitných nožov by boli naše životy otupenejšie a& kuchyne prázdnejšie. Posvieťte si na najužitočnejší nástroj kuchára vo svetle, v& akom ho určite nepoznáte!

NAJ-exotickejší nôž



Panovník Tutankhamun si tak veľmi potrpel na svoj nôž, že si ho nechal pribaliť aj do hrobky. Pri vykopávkach archeológovia veľmi rýchlo pochopili, prečo. Laboratórne analýzy potvrdili pôvodné domnienky, že kráľovský nožík bol vyrobený z& meteoru.

NAJ-drahší kuchynský nôž



S Nesmuk Jahrhundert Messer treba krájať chlieb len v& rukavičkách! Nôž má čepeľ zhotovenú zo 640 vrstiev damaškovej ocele, rukoväť z dreva 5000-ročného močiarneho dubu a ornamentálny lem vyskladaný z platiny a diamantov.

NAJ-ostrejší postreh



David R. Adamovich, prezývaný Veľký Throwdini (throw = hádzať), je jediný na svete, komu sa podarilo obhádzať ľudský terč 102 nožmi za 1 minútu. Koľko asistentov pri tomto kúsku vystriedal, sa neuvádza…

NAJ-všestrannejší nožík



Sen každého zálesáka, známy ako Obor Wenger, síce formálne patrí do kategórie švajčiarskych vreckových nožíkov, no pri jeho šírke 25,4 cm by ste naň potrebovali skôr vrece ako vrecko. Multifunkčný nožík pozostáva z& 87 rôznych nástrojov.

NAJ-drsnejší nožiar



Traduje sa, že Wade Hampton III, veliteľ konfederačnej armády a& neskorší guvernér Južnej Karolíny, sa nikdy nevybral do terénu bez svojho loveckého noža. Niekdajší prezident Teddy Roosevelt napísal o& Wadovi knihu, v& ktorej tvrdí, že tento dobrodruh dokázal skoliť 80 medveďov len s& nožom v& ruke.

NAJ-menší nôž na svete



Americkým vedcom sa v& roku 2006 podarilo prepísať históriu nožov malým-veľkým vynálezom. Mikro-nožík vyrobený z& uhlíka s& využitím pokrokovej nanotechnológie je pre oko neviditeľný, no zato má čepeľ, ktorá poľahky presekne predmet s hrúbkou iba 300 nanometrov.

NAJ-rýchlejší krájač čili



Populárny šéfkuchár bez čapice, Jamie Oliver, sa v& roku 2013 prekrájal k& titulu najrýchlejšieho krájača čili papričiek, keď za pol minúty ako nič pokrájal 10 kúskov zeleniny známej mimoriadne tvrdou šupkou.

NAJ-rozumnejší pomer kvality a& ceny



Osvojiť si majstrovskú zručnosť kulinárskej superstar môžete teraz aj vy.



Nože si obľúbil aj šéfkuchár Daniel Hrivňák, tu je dôkaz: https://www.facebook.com/danielhrivnak.sk/videos/1530377373713000/.

NAJ-väčšia zbierka nožov



Luis Bernardo z& Kalifornie je majiteľom najrozsiahlejšej zbierky nožov na svete. Za polstoročie sa mu podarilo nazhromaždiť 2175 kusov. Keď vyzbierate všetkých 8 nožov zo sady Jamieho Olivera v Bille, už vám bude chýbať iba 2167, než pána Bernarda dobehnete.

