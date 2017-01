VšZP vypovie zmluvy približne stovke ambulancií

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), a. s., napĺňa opatrenia z Ozdravného plánu, ktorý v decembri minulého roka schválil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan. Podľa najnovších informácií vyplývajúcich z predbežnej účtovnej závierky za rok 2016 bude očakávaná strata poisťovne vo výške približne 200 miliónov eur.



Jedným z konkrétnych opatrení Ozdravného plánu je eliminácia súbehu praxí lekárov v ambulantnom a ústavnom segmente. Ide o prípady, keď lekár pracuje v nemocnici a zároveň na čiastočný úväzok aj v ambulancii. V mnohých prípadoch práve takéto ambulancie nefungujú plnohodnotne a neposkytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť. .



V rámci revízno-lekárskych kontrol VšZP zistila, že počas ordinačných hodín ambulancie nie je v nej vždy prítomný lekár, pretože v tom čase sa venuje pacientom v nemocnici. VšZP tak v snahe zabezpečiť pacientom plnohodnotnú dostupnosť odborných ambulancií pristúpila k zníženiu počtu ambulancií so súbehom praxí lekárov. Hodnotila pritom viaceré kritériá, okrem zákonných aj zmluvné a prioritné, ktoré vyhodnocuje už od roku 2015.



Zamerala sa najmä na rozsah ordinačných hodín



VšZP sa pri posudzovaní súbehu praxí lekárov v ambulantnom a ústavnom segmente zamerala predovšetkým na rozsah ordinačných hodín, teda čas, kedy je lekár prítomný v ambulancii a je k dispozícii pacientovi. Poisťovňa posudzovala aj extrémne vysoké náklady na indukovanú zdravotnú starostlivosť v porovnaní s celoslovenským priemerom v danej odbornosti a výsledky revízno-lekárskych kontrol.



VšZP vypracovala zoznam ambulancií, ktorým bude postupne posielať výpovede zmlúv. V rámci Slovenska ide o približne 100 ambulancií, teda zhruba 1,4 % z celkového počtu zazmluvnených ambulancií. Prvé výpovede začala VšZP posielať už minulý týždeň. Keďže súčasťou zmluvných podmienok je dvojmesačná výpovedná lehota, prvé ambulancie by mali byť odzmluvnené k 1. aprílu tohto roka, resp. k 1. máju 2017 v závislosti od dátumu doručenia výpovede.



Najviac výpovedí v Bratislavskom a Košickom kraji



Najviac výpovedí pre súbeh praxí lekárov v ústavnom a ambulantnom segmente sa týka Bratislavského a Košického kraja, najmenej Banskobystrického kraja. V rámci odborností sú najviac zastúpené gynekologické ambulancie, vnútorné lekárstvo a urológia. Cieľom opatrenia je podľa VšZP efektívnejšie využívanie zdrojov verejného zdravotného poistenia a väčšia podpora plnohodnotných ambulancií, ktoré sa pacientom venujú komplexne.



Ďalším opatrením v Ozdravnom pláne je odzmluvnenie neefektívnych zariadení, ktoré VšZP priebežne realizuje od 1. januára tohto roka. Neefektívne zariadenia poisťovňa identifikovala na základe výsledkov revízno-lekárskych kontrol. V rámci Slovenska ide o približne 20 ambulancií, ktoré nespĺňali legislatívne podmienky, nedodržiavali medicínske diagnosticko-terapeutické postupy, vykazovali fiktívnu zdravotnú starostlivosť. Zdravotná poisťovňa avizuje, že v revíznej činnosti bude pokračovať počas tohto roka.