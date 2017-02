Velez-Zuzulová sa k účasti na olympiáde vyjadrí po sezóne

ST. MORITZ 20. februára (WebNoviny.sk) - Nedosnívaný medailový sen Veroniky Velez-Zuzulovej na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní nenechal ľahostajnými jej fanúšikov na sociálnych sieťach. Druhá žena aktuálneho poradia Svetového pohára si po sobotňajšom "špicare" v druhom kole na MS v St. Moritzi poplakala a pred médiami priznala chybu aj ľútosť, že nezískala medailu, ktorú od nej čakalo športové Slovensko.



V otázke možného konca kariéry si nechala čas na rozmyslenie do konca sezóny, ale už teraz vie, čo od nej čakajú fanúšikovia. "Karma a energia fanúšikov ti pomôžu k medaile na olympijských hrách v Kórei. Veríme, že na teba ešte čaká medaila z vrcholného podujatia. Lebo na to máš!," odkazy podobného typu sa od soboty večera sypali na facebookový profil Velez-Zuzulovej. A nebolo ich málo..



Dlhodobá členka svetovej špičky v slalome sa ešte v nedeľu svojím priaznivcom na facebooku takto verejne poďakovala. "Považujem za potrebné poďakovať sa vám za všetky správy, ktoré som od soboty dostala a je ich viac, ako keď som vyhrala preteky. Preto si ich veľmi vážim a vážim si aj vás fanúšikov, ktorí sa tešia, keď som hore a plačú so mnou, keď sa stane chyba. Ešte raz obrovská vďaka! Dni ako sobota na MS bolia, ale aj také dni sú dôležité, aby som sa posunula ďalej ako športovec, ale aj ako človek."







Tridsaťdvaročná Velez-Zuzulová už skôr oznámila, že práve vrcholiaci svetový šampionát vo Švajčiarsku bude bez ohľadu na dosiahnutý výsledok jej posledný. V súvislosti s budúcoročnými zimnými olympijskými hrami v kórejskom Pjongčangu zatiaľ rozhodnutie nevyriekla. "Teraz sa k tomu vyjadrovať nebudem, čaká ma koniec sezóny. Potom dám vedieť, aká bude moja budúcnosť, teda až po sezóne," povedala médiám v St. Moritzi.