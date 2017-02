V Lomnickom sedle pribúda úrazov, varujú záchranári

Horskí záchranári evidujú počas tejto zimnej sezóny viacero prípadov ťažkých lyžiarskych úrazov v Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách, a to....

POPRAD 18. februára (WebNoviny.sk) – Horskí záchranári evidujú počas tejto zimnej sezóny viacero prípadov ťažkých lyžiarskych úrazov v Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách, a to prevažne v ranných hodinách. V tomto čase je podľa nich jedna z najťažších zjazdoviek na Slovensku dobre upravená, čo láka lyžiarov na rýchlu jazdu a mnohokrát aj k preceneniu vlastných schopností.



"Svah je zrána primrznutý až tvrdý. Pád vo vysokej rýchlosti sa v takomto exponovanom teréne končí väčšinou po niekoľkých desiatkach metrov, pričom okrem samotného úrazu lyžiara často dochádza aj k zrazeniu ďalších osôb. Lyžiari, ktorí zvyknú vybočovať z vlastnej stopy, sa, naopak, dostávajú do kolízie s inými, rovnako rýchlymi lyžiarmi," informuje Horská záchranná služba (HZS). .



Lomnické sedlo je podľa horských záchranárov špecifické zúžením v údolnej časti takzvaného lieviku, v ktorom dochádza ku kolíziám najčastejšie. "Rozbehnutí lyžiari si pravdepodobne neuvedomujú, že na úzkej trati sa zmenšuje možnosť manévrovania v priestore pri veľkej rýchlosti a množstve ľudí," skonštatovali záchranári na svojej internetovej stránke. Aj napriek nástrahám však podľa ich slov predstavuje Lomnické sedlo v nadmorskej výške 2 190 metrov spolu so svojou panorámou jedno z najpôsobivejších a najlákavejších miest v rámci zjazdového lyžovania na Slovensku.



Celkovo je problémom mnohých zjazdových tratí na Slovensku podľa Horskej záchrannej služby aj narastajúci počet ľudí na nich. Ide o každoročne rastúci trend. "Kým po minulé roky evidovalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS nápor lyžiarov hlavne počas víkendov a prázdnin, dnes nie je výnimkou 15 hlásení denne," informovali záchranári. Napríklad iba za uplynulé dva dni (15. a 16. február) eviduje operačné stredisko 96 úrazov v lyžiarskych strediskách s pôsobnosťou HZS.