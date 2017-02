Premiér Fico podľa SaS oklamal ľudí

Predseda vlády Robert Fico oklamal trhaním faktúr za energie ľudí. Myslí si to strana Sloboda a Solidarita (SaS). Podľa predsedu liberálov....

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Predseda vlády Robert Fico oklamal trhaním faktúr za energie ľudí. Myslí si to strana Sloboda a Solidarita (SaS). Podľa predsedu liberálov Richarda Sulíka budú musieť odberatelia zaplatiť za január a február zvýšené faktúry.



"Robert Fico zase oklamal množstvo ľudí. Došlo až k trestnému činu, keď ich navádzal na neplatenie faktúr. Dnes môžeme lepiť faktúry naspäť. Občania musia zaplatiť vyššie ceny za energie, lebo sľubovaná zmena jednoducho neplatí," povedal na utorňajšej tlačovej besede Sulík..



Podľa SaS to, že odberatelia musia zaplatiť januárové a februárové faktúry za energie, potvrdil aj samotný Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten totiž informoval na svojej stránke, že nové cenové rozhodnutia na úrovni minulého roku budú platiť až od marca. "Chaos v energetike pokračuje. Predseda vlády dával občanom nereálne sľuby. A podľa nás ani od marca nebudú energie lacnejšie," myslí si tímlíder pre energetiku strany SaS Karol Galek.



Celá vec by sa dala podľa neho zvrátiť, ak by zasiahla vláda mimoriadnym opravným prostriedkom. "Vláda by mohla zákonom rozhodnúť, že ceny od nového roka zostávajú na minuloročnej úrovni dovtedy, pokiaľ sa nevydajú nové cenové návrhy," konštatoval Galek s tým, že v najbližších dňoch čaká nepríjemné prekvapenie aj odberateľov plynu, ktorí počas januára a februára prekročili svoje limity odberu, a ktorým budú následne vyrúbené niekoľkonásobne vyššie pokuty za vyšší odber plynu.