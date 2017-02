LIVIN´BLUES 2017 našliapaná bluesová jazda

Čosi je za dverami? No predsa XXV. ročník medzinárodného festivalu blues a rhythm&blues. Livin´Blues privíta slovenskú a maďarskú bluesovú špičku a vzácneho hosťa z Ameriky. Bude to čarovné, bude to muzikantské, bude to bluesové. Livin´Blues patrí k festivalom s dlhoročnou tradíciou. Uskutoční sa už po dvadsiaty piaty krát a štedrý priestor na ňom dostane slovenská bluesová scéna, ale privítame aj vzácneho amerického hosťa.V skupine P.P. BAND sa naši zišli známi bluesoví hudobníci, gitaristi Martin Výboch, Miroslav Suchoň, Martin Ferenčík, Pišta Lengyel, basgitarista Peter Šaranský, klavirista Alexander Rigó, bubeník Tomáš Hudák a v neposlednom rade hráč na ústnu harmoniku Erich "Boboš" Procházka. Kvantita v zostave sa určite prejaví aj v kvalitnej interpretácii štandardov a autorských piesňach. .Inšpiráciu v slávnej southern rockovej formácii Allman Brothers Band nabrala kapela Žalman Brothers Band. Mimochodom, bolo to práve na Livin´Blues, kde vznikla jej nová zostava, ktorá vyprofilovala ich súčasný zvuk a piesne v slovenskom jazyku. Tie sa nachádzajú na nahrávke Som, kto som, spred dvoch rokov.Prvá dáma slovenského bluesu - Silvia Josifoska je činorodá. Po spolupráci s marockými hudobníkmi Manco Group pokračuje so svojím hlavným projektom Blues Laboratory, v ktorom spája žánre blues, soul, funk, jazz a rock. Založila ho s dlhoročnými kolegami, Ivanom Tomovičom (gitara) a Štefanom Lengeyelom (gitara + drum box). Na publikum čaká okrem štandardov aj improvizovanie a experimentovanie so zvukom skrz rôzne efekty a loopy.Na Livin´Blues vystúpi i samotný prezident Slovenskej bluesovej spoločnosti, Ján Litecký-Šveda, aktívny muzikant, ktorý vydal 4 albumy a nespočetnekrát sa ocitol na koncertnom pódiu. Na svoje si prídu milovníci blues, ako aj vyznávači rocknrollu.Tanečnejšiu podobu bluesu prinesú Bluesweiser. Doboví pamätníci zlatej éry slovenského blues, hrajúci ešte na sklonku osemdesiatych rokov, prešli od akustickej podoby až po súčasné elektrické štádium. Šéfom tejto kapely je skladateľ, textár, spevák a gitarista - Juraj "Dura" Turtev.Zahraničie bude na tohtoročnom ročníku reprezentovať štýlová skupina z Budapešti Mojo WorKings. Kapela hrá zmes tradičného blues, country, popu a beatu. Jej členmi sú: János Horváth – spev, akustická gitara, stompbox, Imre Olivér Honfi – spev, elektrická gitara, didley-bow, Csaba Pengö – kontrabas, István Mezöfi – bicie a famózny hráč na fúkacie harmoniky Tamás Szabó. Jeho sóla strhávajú poslucháčov k spontánnemu potlesku a navyše má silný a zvučný hlas.Headlinerom 25. ročníka Livin´Blues bude americký gitarista Lord Bishop - záhadný, charizmatický, takmer dvojmetrový obor z newyorského Bronxu. Počas štedro lemovanej kariéry nahral takmer jedenásť albumov a odohral viac ako tritisíc koncertov v štyridsiatych štyroch rôznych krajinách. Jeho fanúšikmi sú napríklad Johnny Winter či kapela Living Colour. Energická podoba blues rocku s obrovskou charizmou jej predstaviteľa. Na festivale sa Lord Bishop predstaví v spoločnosti basgitaristu Gab Velazqueza a bubeníka Duda Jow.Predaj vstupeniek v pokladniach KZP a sieti ticketportal Hlavným partnerom podujatia a z verejných zdrojov festival podporil Fond na podporu umeniaInformácie:LIVIN´BLUES 2017 / DK Lúky / 18.03. / od 16:30 / predpredaj 11 € / na mieste 14 €P.P.Band / Žalman Brothers Band / Silvia Josifoska & Blues Laboratory / Ján Litecký-Šveda / Bluesweiser / Mojo WorKings / Lord Bishop RocksVideo linky:https://www.youtube.com/watch?v=nNJ23mKJBUAhttps://www.youtube.com/watch?v=JB7XVRhz_oM