Halákovi sa na farme darí, dosiahol 11. víťazstvo v sérii

ROCHESTER 18. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák sa vehementne hlási o návrat do NHL. Tridsaťjedenročný Bratislavčan v piatok v drese Bridgeportu Sound Tigers dosiahol na ľade Rochesteru Americans (5:2) už jedenáste víťazstvo po sebe v nižšej súťaži AHL.



Gólman New Yorku Islanders si drží percentuálnu úspešnosť zákrokov na hodnote 92,9, priemerne inkasoval 2,02 gólu na zápas. Za Bridgeport nastúpil doteraz v 15 dueloch. .



Haláka "ostrovania" v závere kalendárneho roka umiestnili na waiver listinu nechránených hráčov a odtiaľ ako nikým nechcený putoval na farmu do Bridgeportu. Podľa webu NHL sa nachádza v dvadsiatke najhorúcejších adeptov na zmenu dresu v tomto prestupovom období. Kluby môžu trejdovať hráčov do 1. marca.