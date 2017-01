Fico: Rok 2017 je pre vládu rokom akcie

Vláda chce v tomto roku zdynamizovať približovanie životnej úrovne ľudí na Slovensku k priemeru životnej úrovne ľudí žijúcich v Európskej....

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) - Vláda chce v tomto roku zdynamizovať približovanie životnej úrovne ľudí na Slovensku k priemeru životnej úrovne ľudí žijúcich v Európskej únii. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol premiér a súčasne predseda strany Smer-SD Robert Fico.



Pripomenul záväzok vlády vytvoriť 100 tisíc nových pracovných miest, znižovať nezamestnanosť, odstrániť diskrimináciu starodôchodcov, zámer zvýšiť sumu materskej dávky a rodičovského príspevku, či odstraňovať regionálne rozdiely na Slovensku.



"Rok 2017 je pre nás rokom akcie," povedal Fico. Smer-SD chce podľa neho v tomto roku ešte výraznejšie preniesť do života ľudí to, že sa ekonomike a verejným financiám na Slovensku darí. Minister práce a sociálnych vecí za Smer-SD Ján Richter plánuje v tomto roku motivovať a mobilizovať nezamestnaných ľudí k tomu, aby mali záujem pracovať.



Richter chce zabrániť zneužívaniu sociálneho systému



"Práce je dnes na Slovensku relatívne dosť," povedal. Aj preto by sa podľa neho mala minimálna mzda v najbližších dvoch rokoch dostať zo súčasných 435 eur na hranicu 500 eur. Súčasne chce Richter prijať opatrenia proti zneužívaniu sociálneho systému. Avizoval tiež prijatie legislatívy, ktorá by upravila činnosť sociálnych podnikov v znevýhodnených okresoch. Mladé rodiny by mali podľa ministra práce podporiť vyššia materská dávka a zvýšenie rodičovského príspevku. V oblasti dôchodkov rezort práce pripraví legislatívu, ktorá má od začiatku roka 2018 odstrániť diskrimináciu starodôchodcov a upraviť valorizáciu dôchodkov.



Medzi priority ministra zdravotníctva Tomáša Druckera na rok 2017 patrí rekonštrukcia a riešenie zadlženosti nemocníc. "Chceme investovať, systematicky obnovovať a rekonštruovať naše nemocnice," povedal. Podľa neho by malo ísť v tomto roku o investície v sume 70 mil. eur. "Chceme v tomto roku začať s budovaním nového detenčného centra, ktoré Slovensku stále chýba," uviedol. Rezort zdravotníctva sa chce tiež podľa Druckera venovať dostupnosti inovatívnych liekov a kontrolovať dodržiavanie pravidiel dostupnosti súčasných liekov.



Vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini sa chce tento rok zamerať na dôsledné napĺňanie prijatých akčných plánov pre menej rozvinuté regióny. "Zároveň bude legislatívou rozšírený aj počet týchto okresov o ďalších päť okresov, v ktorých identifikujeme, že je potrebné, aby sa prijali špeciálne programy zo strany vlády," povedal. V tomto roku Pellegrini očakáva razantné zvýšenie čerpania eurofondov, najmä pre menej rozvinuté regióny Slovenska. Avizoval tiež budovanie sietí a prístupu na internet v ďalších mestách a obciach.



Prioritami pre Žigu je príchod nových investícií



Prioritami ministra hospodárstva Petra Žigu na tento rok sú príchod nových investícií na Slovensko, zlepšovanie podnikateľského prostredia a zabezpečenie stabilných a férových cien energií pre odberateľov. Ministerstvo má podľa neho rozpracovaných 66 investičných projektov v objeme asi 1,8 mld. eur s možnosťou vytvoriť 24 tisíc pracovných miest. "V týchto projektoch by sme chceli pokračovať v tomto roku," povedal Žiga. Do júla tohto roka má rezort predstaviť balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívnej záťaže. V oblasti cien energií chce ministerstvo pripraviť zmenu tarify za prevádzkovanie systému.



Minister kultúry Marek Maďarič plánuje v tomto roku podporovať kreatívny priemysel. "V tomto roku táto oblasť dostane prvý veľmi výrazný finančný impulz, je to alokácia 50 miliónov eur," povedal. Vďaka tomu sa podľa neho vytvorí na Slovensku niekoľko stoviek udržateľných pracovných miest. Rezort kultúry sa tiež zameria na obnovu kultúrnych pamiatok a dokončenie múzea holokaustu v Seredi. Minister vnútra Robert Kaliňák chce tento rok zvýšiť prítomnosť polície v rómskych osadách, či pokračovať vo výstavbe a otváraní klientskych centier pre občanov nielen v okresných mestách.



Šéf rezortu financií Peter Kažimír poukázal na to, že zdravý ekonomický rast na Slovensku je predpokladom pre zvýšenie príjmov v štátnom rozpočte. "Mojou úlohou je obsluhovať vládu, a to budem robiť zo všetkých síl," dodal.