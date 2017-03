Ľudskoprávny výbor odsúdil protiislamské výroky kotlebovcov

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) - Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny dnes prijal uznesenie, ktorým vyjadril, že „s ľútosťou konštatoval, že vyjadrenia poslancov, ktoré odzneli na schôdzi NR SR 1. februára 2017, podnecujú rasovú, národnostnú a náboženskú neznášanlivosť a extrémizmus“. „Výbor odsudzuje konanie oboch poslancov a žiada ich, aby sa dôsledne zdržiavali takýchto vyjadrení, ktoré hlboko urážajú ľudskú dôstojnosť,“ uvádza sa v prijatom uznesení.



Poslanci za ĽSNS Milan Mazurek a Stanislav Mizík sa mali v pléne ospravedlniť za svoje protiislamské výroky, ktoré povedali v parlamentnej sále ešte minulý rok. V utorok výbor pokračoval v prerušenom rokovaní. „Mohlo by to byť pre nich pozastavenie a uvidíme, čo si z toho vezmú,“ povedala po výbore predsedníčka výboru Erika Jurinová (OĽaNO-NOVA), ktorá si je vedomá toho, že uznesenie výboru im v ich správaní nezabráni. Podľa nej by však mali viac študovať históriu ako konšpiračné teórie..





Mandátový a imunitný výbor NR SR 8. februára rozhodol o udelení pokuty pre poslancov za Ľudovú stranu Naše Slovensko Milana Mazureka a Stanislava Mizíka v maximálnej výške, teda 1 000 eur za výroky, ktoré predniesli na 10. schôdzi NR SR. Pokutu ešte musí schváliť plénum parlamentu. Poslanci Mazurek a Mizík mali možnosť sa v pléne ospravedlniť.



„Ich vystúpenia výbor ako ospravedlnenie neakceptoval a ich vystúpenia považoval za opätovné zneužitie mandátu poslanca NR SR, pretože v nich zaútočili na tých, ktorí majú iný názor. Povytrhávali z kontextu všetko negatívne, čo sa dá spojiť s každým náboženstvom,“ upozornil vo februári predseda výboru Richard Raši.



Pokutu môže podľa Rašiho výbor dávať donekonečna, ale aj udelenie priestoru na ospravedlnenie vedie len k tomu, že svoje myšlienky šíria ďalej. „Preto je riešením prijať legislatívnu zmenu. Začali sme diskusiu o tom, čo s takýmito výrokmi. Jediným riešením bude obmedzenie výrokovej imunity na pôde parlamentu na xenofóbne alebo rasistické výroky. Nie je jediný dôvod, aby zákonodarcovia SR mali mať výrokovú imunitu na takéto výroky,“ povedal Raši. Podľa neho nie je dôvod, aby takí, ktorí budú mať rasistické prejavy alebo prejavy ľudskej neznášanlivosti, boli poslancami NR SR.



