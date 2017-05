Ľudskoprávny výbor nedostane informácie o došlej pošte pre poslancov

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) – Poslanci Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny nedostanú z Kancelárie NR SR informácie o došlej pošte pre poslancov parlamentu, ako to opoziční členovia výboru žiadali. Výbor neprijal uznesenie, ktoré navrhla predsedníčka výboru Erika Jurinová (OĽaNO). Žiadala, aby vedenie Kancelárie NR SR predložilo výboru zoznam došlej a zadržanej pošty od začiatku volebného obdobia, ako aj menný zoznam adresátov, ktorých pošta bola zadržaná, a počet obálok, ktoré sa k adresátovi nedostali.



Členovia výboru dnes kritizovali, že pozvaný predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorý je podľa opozičných poslancov zodpovedný za otváranie listov, sa na zasadnutí nezúčastnil. Z jeho kancelárie poslali výboru e-mail, ktorým ospravedlňujú neúčasť Danka na rokovaní, avšak bez udania dôvodu. „Ani nepoveril niektorého zo svojich podpredsedov,“ povedala Jurinová, ktorá otváranie listov považuje za protiústavné. Vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana, ktorý rozhodnutie otvárať listy vydal, nepovažuje Jurinová za kompetentnú osobu, s ktorou by sa mali na výbore rozprávať. V uznesení, ktoré však výbor neprijal, opozícia navrhovala skonštatovať, že postoj Danka je neprijateľný. „Pre nás je partner predseda alebo podpredseda,“ povedala..





Koaličný poslanec za Smer-SD Augustín Hambálek po rokovaní výboru povedal, že kauzu treba vysvetliť, no za uznesenie nezahlasoval. „Aby sa raz a navždy uzavrela. Ale neviem posúdiť, prečo sa to stalo,“ povedal. Dôvod, prečo za uznesenie nehlasoval, je ten, že sa podľa neho treba pýtať, či boli porušené ľudské práva, a ak boli, prečo sa to stalo. „Ale nie komu a koľko (zásielok, pozn. SITA) sa zadržalo,“ uviedol. „Nemyslím si, že agendou výboru pre ľudské práva je, aby som zisťoval, komu boli otvorené,“ dodal.



Poslankyňa Edita Pfundtner (Most-Híd) vyjadrila nesúhlas s tým, že poslanci neboli o otváraní ich listov informovaní vopred. „Ja sa cítim natoľko svojprávna a spôsobilá na právne úkony, aby som vedela posúdiť, napríklad pri listoch, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo nejaký nevhodný obsah, ako s týmto listom budem nakladať,“ povedala na margo rozhodnutia otvárať listy. Je si vedomá toho, že v istých prípadoch je potrebné listy z bezpečnostných dôvodov otvárať, ale rada by o tom vopred vedela. Dodala, že zatiaľ nedostala „náležité vysvetlenie tejto situácie“. Preto bude rada, ak sa problém vyrieši a viac sa podobná situácia nezopakuje.