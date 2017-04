Ľudia ľutujúci brexit teraz prevažujú nad jeho zástancami

LONDÝN 28. apríla (WebNoviny.sk) - Ľudia, ktorí ľutujú rozhodnutie Veľkej Británie odísť z Európskej únie, teraz počtom mierne prevažujú nad tými, čo sú s brexitom spokojní. Vyplýva to zo zverejneného prieskumu verejnej mienky spoločnosti YouGov.Približne 45 percent opýtaných súhlasilo s tým, že Londýn urobil chybu, keď si v referende vlani v júni zvolil brexit. Pritom 43 percent respondentov je presvedčených, že rozhodnutie odísť z EÚ bolo správne. Ďalších 12 percent sa k otázke nevedelo vyjadriť..Spoločnosť YouGov uskutočnila prieskum pre denník The Times tento týždeň na vzorke 1590 opýtaných. Ide o prvý výsledok v sérii prieskumov spoločnosti YouGov pre spomínaný britský denník, keď "bregret" (ľútosť nad brexitom) vyjadrilo viac ľudí ako opačný postoj, napísali noviny.Prieskum tiež ukázal, že konzervatívci premiérky Theresy Mayovej majú náskok približne 16 percent pred svojím najväčším rivalom - Labouristickou stranou. Predčasné parlamentné voľby sa budú v Británii konať 8. júna.Konzervatívci by podľa prieskumu získali 45 percent hlasov, labouristi 29 percent, liberálni demokrati desať percent a Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) sedem percent.

Briti hlasovali v referende vlani 23. júna za odchod z EÚ väčšinou 52 percent hlasov. Predreferendové kampane odhalili, aké veľké politické, sociálne a geografické názorové rozdiely vládnu v krajine.



Mayová 29. marca aktivovala článok 50 Lisabonskej zmluvy, ktorý umožňuje Británii vystúpiť z EÚ, čo sa má stať po dvoch rokoch rokovaní.



V polovici apríla premiérka oznámila, že sa budú konať predčasné voľby, aby zistila, aký silný mandát jej voliči dajú. Ohlásila aj svoj plán pre brexit, ktorého súčasťou je odchod Spojeného kráľovstva z jednotného trhu EÚ.